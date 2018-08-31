Flaş açıklama! CHP'li Erdem, MİT TIR'ları davasında tanık oldu

Tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Erdem, beyanında "Ben CHP'den 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM'de görev yaptım. Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP Milletvekili Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT tırları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT tırları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi" ifadelerini kullandı.

Erdem, belgelerin hepsinin kağıda basılmış evraklar olduğunu ve üzerinde 'gizli ibaresi'nin bulunduğunu aktaran Erdem, evrakların içerisinde jandarmanın, tırların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanakları, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evrakların yer aldığını belirtti.

AA