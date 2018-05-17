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Flaş açıklama! İnce'den 'Gazze ve İncirlik' çıkışı

Amasya'da düzenlenen mitingde İncirlik Üssü'nü kapatacağını dile getiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "2013 yılında Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Gazze'ye gidemedi, ama Gebze'ye gitti. Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim" dedi

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:48
Flaş açıklama! İnce'den 'Gazze ve İncirlik' çıkışı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin katıldığı  Amasya’da mitinge vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Dün bir televizyondaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren İnce, "Erdoğan seçimi kaybedince gitmezmiş. Demirel ve Özal nasıl gittiyse Erdoğan da gider. Sayın Erdoğan, A, B,C planı varmış. Herhalde A planı Rize'deki evine yerleşecek, B planı Üsküdar'daki evine, ya da C planı olarak Amasya'ya yerleşecek işte. Bugün bazı militanlar 'Özal öldürülmüş o mesajı vermişim' diyor. Bu kafayı nereden buluyorlar? Ben demokrasiden bahsediyorum. Seçimle gelen seçimle gider" diye konuştu. Muharrem İnce’nin mitingi sırasında kısa süre önce Doğan Holding’ten Demirören Holding’e satılan CNN Türk yayından çıktı. CNN Türk’ün yayından çıkmasının ardından haber kanalları hakkında miting sırasında yeni bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Bunu vermeyen kanalların önünde haftaya miting yapacağım" dedi.

'Seçilirsem Gazze'ye gideceğim'

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösteren Muharrem İnce şunları söyledi: "Müslümanlar, bu mübarek günlerde ABD-İsrail iş birliği ile katlediliyor. Bu politikalara "Dur" dememiz lazım. Devlette devamlılık esastır. 2013 yılında Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Gazze'ye gidemedi, ama Gebze'ye gitti. Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim. Değerli Amasyalılar, hükümete diyoruz ki; yapma, etme, gel İsrail mallarını boykot et. Edemem diyor. Ticareti kes? Kesemem diyor. Petrol taşımacılığı yapma, olmaz diyor. Mavi Marmara'da aldığın 20 milyonu geri ver, veremem diyor. E ne yapacaksın İsrail'e karşı? Hiçbir şey yapmıyorsun. Yapacağı tek şey miting. Çünkü derdi Filistin'deki Müslümanlar değil. Derdi, 24 Haziran'daki seçim."

Konuşmasında İncirlik Üssü'nü kapatacağını dile getiren İnce, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'i ABD'den isteyeceğini, vermemeleri durumunda, İncirlik'teki Amerikan askerlerini ülkelerine göndereceğini ifade etti.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 17.05.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceCHPCumhurbaşkanlığıGazze
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