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Flaş haber! Erdoğan'dan yeni 'Esed' çıkışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yazdığı makalede Suriye hükümetinin İdlib'e saldırısının insani bir felaket sonucu doğuracağı uyarısını yaptı.

11 Eylül 2018 Salı 14:59
Flaş haber! Erdoğan'dan yeni 'Esed' çıkışı

Bugün Suriye krizinde kritik bir eşikte bulunulduğunu ifade eden Erdoğan, "Esed rejimi, müttefiklerinin de yardımıyla, üç milyon kişiye ev sahipliği yapan ve yerlerinden edilmiş Suriyeliler için son güvenli limanlardan biri olan İdlib’e büyük bir taarruz gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Terörle mücadele adına masum insanlar kurban edilemez. Böyle bir adım ancak yeni terör ve aşırıcılık yuvaları yaratmaya sebep olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'deki yazısında şunları kaydetti: "İdlib’de benzer sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Aralarında Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) da bulunduğu terör örgütleri, bu bölgede faaliyetlerini sürdürüyor ancak bu unsurlar, İdlib’in toplam nüfusunun çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Teröristleri ve aşırı unsurları etkisiz hale getirmek ve yabancı savaşçıları adalete teslim etmek için gereken kapsamlı bir uluslararası terörle mücadele operasyonudur. Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde teröristlere karşı verdiği mücadelede kilit rol oynayan ılımlı muhaliflerin sağlayacağı destek ve yönlendirme İdlib’de de çok önemli olacaktır. İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD dahil uluslararası toplum bugün gerekli adımları atmazsa, bunun bedelini yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir. Türkiye, komşusunda yaşanan katliamı engellemek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Çabalarımızda başarılı olmamız için dünyanın geri kalanının dar çıkarlarını bir kenara bırakıp siyasi çözüme destek vermesi gerekmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanSuriyeEsedEsadIdlibRusyaİran
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