Gençlerimiz milli heyecanı taşımalıdır

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş şunları kaydetti: “Milli bayramlar ve milli kimlik etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde, 19 Mayıs’ı anmanın gururunu milletçe ve coşkuyla yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a doğru hareket ettiğinde, ülke işgal, yokluk ve ihanet içinde boğuşuyordu. Milletin direnci kırılma noktasına getirilmişti. Batılı güçler bu son Türk vatanını kendilerine manda bir ülke haline getirmeyi planlamış ve bu amaçla gerekli adımları atmaya başlamışlardı.

Umutsuz, moralsiz, silahsız, parasız, pulsuz halk kitlelerinin içindeki bağımsızlık aşkını yeniden alevlendiren ve bu aşkı Anadolu’ya karış karış yayan Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a adım attığı anda bütün dünyaya şöyle haykırıyordu: 'Bu toprakları Haçlı ordusunun çizmeleri altında ezdirmeyeceğim. Türk milleti, yeniden özgür ve egemen olmayı başaracaktır.'

Bu bağımsızlık ruhuyla 19 Mayıs’ın müjdelediği zaferler İzmir Milli İktisat kongresi ile taçlandırılmış; onlarca cephede savaşarak harap ve bitap düşmüş Türk milleti, Milli İktisat kongresinin ekonomik atılımlarıyla şahlanmıştır.

Türk gençliği, çok zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu bayramı, bir ilham kaynağı olarak görerek, aynı milli heyecanı taşımalıdır. Türkiye’nin kurtuluşuna giden yol, bu heyecan, bu bağımsızlık ruhu, bu inanç ve bu azimde yatmaktadır.

Bağımsızlık olmazsa olmaz

Bir milletin bağımsızlığı, o milletin dünya sahnesinde var olabilmesinin vazgeçilmez en temel şartıdır.

Onun içindir ki Türk Milleti bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkmıştır, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Devlet ve milletimizin bağımsızlığını elinden alma gayretine girenler, bağımsızlığımızı yok edip, tüm dünyaya ve özellikle tarihi coğrafyamıza egemen olmak istemektedirler. Bundan 99 sene öncesinde olduğu gibi, bugün de Yüce milletimizin ve elbette Atatürk tarafından kendilerine Cumhuriyet’imizin emanet edildiği gençlerimizin azmi ve kararı, bütün bu oyunları bozmaya muktedirdir. 19 Mayıs, işte bu bağımsızlık karakteri, azmi ve kararının abideleştiği gündür.

Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle bu topraklarda yaşayan herkes tek bir millettir ve bunun adı Türk Milleti'dir. Bu ruhla Milli Mücadeleyi kazandığımızı ve kardeş olduğumuzu unutmadan maddi ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu duygularla, Milli Mücadelenin abide ismi Mustafa Kemal Paşa’yı ve silah arkadaşlarını bu güzel günde rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

YENİ MESAJ/TRABZON