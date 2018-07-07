Gözler Pazartesi'nde! Kabine Cuma'ya toplanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclise gelişinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından askeri törenle karşılandı.

Daha sonra partisin grup toplantı salonuna geçen Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez AK Parti grubunda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme geçişin detaylarını açıkladı.

Konuşmasına, yemin ederek resmen göreve başlayacak 27. Dönem milletvekillerini tebrik ederek başlayan Erdoğan, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanı yemin töreniyle Türkiye'nin yeni bir döneme adım atacağını anımsatan Erdoğan, Meclisteki törenin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceklerini söyledi.

Erdoğan, şu ana kadar kesinleşen haliyle söz konusu törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacağını bildirerek, çok sayıda uluslar arası kuruluş başkanı, bakanlar, diplomatik temsilcilerin göreve başlama törenine katılacağını kaydetti.

Kabine Pazartesi açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi yeni yönetim mimarisini ihdas eden ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni de yayınlayacaklarına işaret ederek, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00'de de kabineyi açıklayıp, hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacaklarını vurguladı.

Şahsının başkanlığında Mecliste milletvekilleriyle, Külliye'de bakanlarla, genel merkezde yetkili kurullarındaki arkadaşlarıyla yakın iş birliği ve dayanışma içinde ülkeyi yöneteceklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece ülkemizi yıllardır patinaj yaptıran, sürekli krizlere, kaoslara, müdahalelere yol açan eski sistemi geride bırakarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış olacağız" dedi.

Türkiye'yi, milli iradenin tecelligahı olan Meclisle iş birliği içinde geliştireceklerini ve hedeflerine ulaştıracaklarını belirten Erdoğan, "İnşallah cuma günü, ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram'a cuma için gideceğiz. Hacı Bayram'dan sonra dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.

Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin “Kabine Meclis dışı mı olacak” sorusuna “Meclis'ten de olur niye olmasın” yanıtını verdi.

'Vesayet ve darbeye dikkat'

Önümüzdeki dönemde de en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacaklarını ifade eden Erdoğan, "İster içeriden gelsin ister dışarıdan milli iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz, gerekirse kendimizi ortaya koyacağız ama ülkemizi böyle bir zillete maruz bırakmayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye de değindi. Mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, FETÖ davaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bu davaların büyük bir bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanacağının anlaşıldığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Temyiz aşamalarının da bitmesiyle mahkumiyet alan FETÖ mensubu teröristler ülkemiz ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini, ömürlerini dört duvar arasında tamamlayarak ödeyeceklerdir. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içinde kaldırılacak. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş oluyoruz. Mahkeme kararı ile konan tahditler bu kapsamın dışındadır. Bu tür tahditler ancak yine mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor."

İlk yurt dışı ziyaret KKTC ve Azerbaycan'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini 10 Temmuz'da Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, 10 Temmuz Salı günü Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirecek.

Azerbaycan ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleştirilecek baş başa ve heyetlerarası görüşmemelerde, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin göruş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

AK Parti'de yeni kadro belli oldu

AK Parti'nin yeni dönemde meclis başkanvekilleri ve grup başkanvekilleri belli oldu. AK Parti grubun kapalı bölümünde yapılan seçimlerde Naci Bostancı grup başkanlığına aday gösterildi. Bostancı geçen dönem grup başkanvekiliydi.

Grup Başkan vekilliklerine ise Bülent Turan, Mehmet Muş, Cahit Özkan, Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin gösterildi. Buna göre geçen dönem Grup Başkanvekilliği yapan Turan ve Muş bu görevlerini sürdürecek. Özkan, Akbaşoğlu ve Özlem Zengin yeni grup yöneticileri oldu.