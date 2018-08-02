Gül ve Soylu'dan ABD'ye ilk tepki

ABD'nin skandal kararına başka tepkiler de geldi.

Karara tepki gösteren Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Türk yargısının, bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış olduğunu vurgulayan Mehmet Yılmaz, şunları kaydetti: "Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır."

'ABD'ye gerekli cevap verilecek'

ABD’nin skandal kararına sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise "Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek. Somut ve uygulamaya dönük adımları Dışişleri Bakanlığı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ünal şunları söyledi: "Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum. ABD yönetiminin de kendi içinde tek bir ses olarak bunların arkasında durduğu görülmüyor. Kasımdaki seçimler bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor. Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil. Türkiye'nin iç meselelerine müdahale oluruz, yaptırımlar uygularız böyle bir şey söz konusu değil. ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerde rasyonel zeminde kalmak durumundadır. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecek."

Gül ve Soylu'dan tepki geldi

Hedefteki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kararın ardından tepkilerini sosyal medya üzerinden ortaya koydu. Karara tepki gösteren Adalet Bakanı Gül ABD’ye, “Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur” ifadeleriyle karşılık verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ABD'nin yaptırım kararına karşı bir açıklama yaptı. Soylu sosyal medya hesabından, "ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakmayız. Alacağız" şeklinde mesaj verdi.