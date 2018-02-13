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‘Haydar Baş'ı dinlemediğimiz her vakit kayıptayız’

Karabük'te düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumundaki konuşmasında Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, Prof. Dr. Haydar Baş’ın milletimiz ve devletimiz üzerinde oynanan tüm oyunları bozduğunu söyleyerek, “Prof. Dr. Haydar Baş'ı her vakitte milletimiz ve devletimiz kayıp içindedir" dedi

13 Şubat 2018 Salı 17:17
‘Haydar Baş'ı dinlemediğimiz her vakit kayıptayız’

YENİ MESAJ / KARABÜK

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Karabük'te düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumunda konuştu.

Konuşmasına Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek başlayan Şengül,  "Bugün ordumuz Afrin'de. Gelen şehit haberleriyle yüreğimiz yanıyor. Allah ordumuzu muhafaza etsin, şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

‘Şark Projesi devam ediyor’

Batının Şark Projesi'nin bugün Büyük Ortadoğu Projesi adı altında devam ettiğini ifade eden Fuat Şengül, Türkiye'nin Ortadoğu'daki durumu için şu değerlendirmeyi yaptı: "Şark projesi devam ediyor. Kuşatılıyoruz, kıskaca alınıyoruz. Önce bizi komşularımızdan kopardılar, yalnızlığa ittiler, aynı inancı paylaştığımız kardeşlerimizle aramızı bozdular. ABD dün bunu yapmıştı bugün de Büyük Ortadoğu Projesi altında yine aynısını yapıyor. Siyasilerimiz basiret, ilim ve Atatürk gözlüğünü bir tarafa itince dün yaşadıklarımızı bir kez daha yaşıyoruz. Dün çekiç güç dediler başımıza bela oldu. Bugün de güvenli bölge diyorlar. Değişen sadece kavramlar yine bizi aldatmaya çalışıyorlar, oyuna getirmeye çalışıyorlar. Kanmamak lazım, bu oyunu görmek lazım. Kanmayan, gören ve uyaran biri var. Zamanında bu insanın ikazları dinlenseydi etrafımız ABD taşeronlarıyla (YPG- PKK - IŞİD, FETÖ - PYD ) dolmayacaktı."

‘Siyasiler Hoş Geldin Atatürk eserine muhtaç’

"Bugün siyasilerimizin Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Hoş Geldin Atatürk eserine muhtaç olduklarını bir an önce kabul etmeleri gerekiyor" diyen Şengül şunları söyledi: "ABD bu coğrafya benim diyor. Prof. Dr. Haydar Baş ise 'Atatürk Vatandır' diyor. ABD, ‘Arap Baharı’ diyerek oyun kuruyor, Haydar hoca ise ‘Ehl-i Beyt'te buluşup kardeş olalım’ diyerek ABD'nin oyununu bozuyor. ABD kapitalizm ile bizi sömürüyor Prof. Dr. Haydar Baş ise Milli Ekonomi Modeli ile adeta Musa'nın asası ile sihirbazların sihirlerini bozması gibi  kapitalizmi tarihin çöplüğüne atıyor."

‘Türkleri öldürene kadar sevecekler’

Konuşmasında 2013 yılı Ocak ayında Amerikalı tarihçi yazar Webster Tarpley'in Türkiye üzerine yazdığı bir makaleye de dikkat çeken Fuat Şengül şöyle devam etti: "Webster Tarpley bize hitaben çok önemli bir makale ortaya koymuştu. O makaleden küçük bir paragrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerikalı Webster, “Türkler ABD ve İngiltere ile ittifakın öldüren bir kucaklaşma olduğunu anlamalılar. Bir başka deyişle İngilizler ve Amerikalılar Türkleri öldürene kadar sevecekler. Türkleri Suriye'ye karşı kullanacaklar ve çatışmayı modern Türkiye'yi yok etmek için kullanacaklar, diyor. Bunu bir Amerikalı söylüyor. Peki Prof. Dr. Haydar Baş yıllardır bize ne anlatıyor? Birçok meseleyle ilgili çözümleri ortaya koymadı mı? Siyasilere defalarca uyarılarda bulunmadı mı? Bugün birlik konusunda bir şey konuşulması gerekiyorsa en çok konuşulması gereken kişi Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Onu dinlemediğimiz her vakitte milletimiz ve devletimiz kayıp içindedir."

Son Güncelleme: 13.02.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
Hoş Geldin AtatürkBTPBağımsız Türkiye PartisiFuat şengülAtatürkAtatürk VatandırKarabükHaydar Baş
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