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HDP'de kongre günü

HDP 3. Olağan kongresi "Umutla, cesaretle, kararlılık" temasıyla Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

11 Şubat 2018 Pazar 16:25
HDP'de kongre günü

Katılımcılar salon çevresinde polisin denetlediği en az beş arama noktasından geçti, telefon ve cüzdan hariç hiçbir şeyin salona girişine izin verilmedi.

Kongrede Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu gibi uluslarası katılımcılar da yer aldı. Ayrıca İspanya'dan Lübnan'a sol ve yeşil partilerin temsilcileri de kongreye temsilci gönderdi.

Kongreye 173 gazetecinin akreditasyon yaptığı ve farklı kentlerden 500'ün üzerinde otobüsün Ankara'ya geldiği belirtildi. Salonun duvarlarına asılan 'çocuk istismarını bitirmeye kararlıyız', 'kadın cinayetlerine, kadın şiddetine son', 'iş cinayetlerine son', 'inançlara özgürlük, Alevilere eşitlik' gibi pankartlar da dikkat çekti.

Tertip komitesinden uyarı gelse de salondakiler "Biji Berxwrdana Efrînê-Yaşasın Afrin direnişi" sloganı attı. Divana seçilen Meral Danış Beştaş kongreye Kürtçe, Sırrı Süreya Türkçe, Feleknas Uca ise Almanca hitap etti. Sırrı Süreyya Önder, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın şu mesajını okudu:

"Halen sizlere karşı mahçup ve borçlu hissediyorum. Tam anlamıyla özgürlük ve demokrasi gelene kadar halkımıza karşı borç ödenmiş sayılmaz. Henüz onurlu bir barışı armağan edememiş olmamızın mahcubiyetini yaşıyoruz. Bu kongrede eş başkanlığı başka arkadaşlara devrediyorum. Ve sizlere her yerde elimden geleni yapmaya söz veriyorum." 

HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli, delegelerin imzasıyla Eş Genel Başkan adayı oldu. HDP Eş Genel Başkan Adayı Pervin Buldan, "Herkes bu ülkede dilini, kültürünü, inancını özgürce yaşayacak. Biz, bunun mücadelesini yürütüyoruz. İşte HDP'den korkmalarının, bize fütursuzca saldırmalarının nedeni budur" dedi.

HDP Eş Genel Başkan adaylarından Sezai Temelli de gözaltında ve tutuklu olan partilileri selamlayarak, "Selam olsun İmralı'ya, selam olsun Abdullah Öcalan'a" dedi.

Kongreye İstanbul'dan gelen Kamile Özdemir ise kongrenin barış için bir umut olmasını diledi ve "Savaşlarda kardeşi kardeşe kırdırıyorlar, fakir fukaranın çocuğu ölüyor. Savaşlar olmasın diye burdayım" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HDPKongre
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