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'Hedefimiz terör koridorunu yok etmek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası ödül töreninde konuştu. Erdoğan "Olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir" dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:21
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'Hedefimiz terör koridorunu yok etmek'

"Bir yandan bölücü terör örgütüyle, diğer yandan FETÖ ihanet çetesiyle, aynı şekilde daha bir çok irili ufaklı terör çetesiyle mücadele ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı ile vurduk. Şimdi bazı yazar çizerler bizim bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılmış gibi gösterip hedeften saptırmak istiyor. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir" dedi.

"Ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur" diye konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye’nin bu operasyonlardaki temel amacı, millî güvenliği yanında, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. Türkiye Afrin’de Kürtlere karşı değil oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür oradaki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir. Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi amaçlarına ulaştıkları zaman sona erecektir. Bazıları diyor ki süre belli olmalı. Bunu diyen de ABD. Ben de soruyorum Afganistan’da süre belli mi? Biz iktidara gelmeden önce Irak’a girdiniz. Sizin süreniz belli oldu mu? Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya da zaten merakımız yok çekilmesini de biliriz. Bunun için birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok."

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.01.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanABDAfrinSuriyeIrakAfganistan
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