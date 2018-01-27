İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! ABD artık PYD'ye...

Açıklamaya göre, McMaster görüşmede PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD ve YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti.

ABD'den ise görüşmeyle ilgili açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: "PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. İki NATO müttefiki olarak 'Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır."

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Perşembe günü yaptığı açıklamada YPG'ye gönderilen silahların yakından takip edildiğini ve bu konuda Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü belirtmişti.

HABER MERKEZİ