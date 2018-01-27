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İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! ABD artık PYD'ye...

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. McMaster ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:33
İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! ABD artık PYD'ye...

Açıklamaya göre, McMaster görüşmede PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD ve YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti.

 ABD'den ise görüşmeyle ilgili açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: "PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. İki NATO müttefiki olarak 'Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır."

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Perşembe günü yaptığı açıklamada YPG'ye gönderilen silahların yakından takip edildiğini ve bu konuda Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü belirtmişti.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 28.01.2018 00:52
Anahtar Kelimeler:
SuriyeSilahABDYPGİbrahim Kalın
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