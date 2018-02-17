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İki Bakandan pozitif mesajlar

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından mevkidaşıyla ortak basın açıklamasında bulundu.

17 Şubat 2018 Cumartesi 19:42
İki Bakandan pozitif mesajlar

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in mahkemece tahliye edilmesine değinen Çavuşoğlu, bunun sadece yargıya ilişkin bir konu olduğuna işaret ederek, ''Daha önceki görüşmelerimizde idari alanda yapabileceğimiz bir şey varsa söyledik. İddianame hazır değildi. Biz Adalet Bakanlığından sürecin hızlandırılmasını rica ettik. Bağımsız mahkemeler kararını verdi. Biz de Alman tarafından sabırlı olmalarını istemiştik, bunun hakim ve savcıların vereceği karar olacağını belirtmiştik. Artık ilişkilerde daha pozitif ajandaya yönelmemiz gerekiyor'' dedi.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmaktan memnun olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, buranın bölgesel ve güvenlik konularını tartışmak için çok iyi bir platform olduğunu kaydetti.

Mevkidaşı Gabriel ile karşılıklı ilişkilerin nasıl güçlendirileceğini konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, ''Dostum Gabriel ile görüştük. İkili konuları ve ikili ilişkileri nasıl geliştireceğimizi, gelecek dönemde yeni bir buluşmayı koordine edeceğimizi görüştük'' ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca dışişleri bakanları olarak Türkiye ile Almanya arasında ikili ilişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin olarak, ''Mahkemenin bağımsız kararı olduğunu biliyorum'' dedi.

Gabriel, ''NATO'da partneriz. Güvenlik konusunda aynı çıkarlara sahibiz'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluGabrielAlmanyaTürkiye
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