İlk kararname Pazartesi günü geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Pazartesi günü cumhurbaşkanı olarak yemin edip yeni sisteme göre göreve başlayacağına işaret eden Erdoğan, "Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil, doğrudan cumhurbaşkanı ifa edecek. Pazartesi günü yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz. Elbette bu sistemin oturması belli bir zaman alacaktır. İlk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, yeniden tanımladığımız kurum başkanları, genel müdürler düzeyine kadar bu kısmı üzerinde detaylı çalışarak bir noktaya getirdik. Benzer işleri yapan kurumları birleştirerek, işlevsiz kalmış kurumları tasfiye ederek devletin işleyişini hızlandırıyor ve etkin hale getiriyoruz. Bu yeniden yapılandırma çalışması en aşağıya kadar devam edecektir. Uygulamadaki eksiklikleri, aksaklıkları, boşlukları tespit ettikçe sistemi geliştirecek, güncelleyecek, güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı sürecek

Milletvekili dağılımı ve Türkiye'nin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceklerini dile getiren Erdoğan, "MHP'nin de aynı anlayışa sahip olduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. İttifaklarını pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz, ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etme inancıyla bu birlikteliğe sahip çıkacağız" dedi.

"Millete yanlış yapan hiç kimsenin de AK Parti'de yeri olamaz. Çünkü partimiz, milletin bizatihi kendi partisidir" diyen Erdoğan, partisine mensup belediye başkanlarını da şu sözleriyle uyardı: "Gönüllere girmiyor da vatandaşa eğer tepeden bakıyorsak, bir gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir ondan sonra kenara koyar. Zaten demokrasinin güzelliği de burasıdır. Bizi yücelten tevazumuz olmuştur. Eğer biz bu tevazuyu kaybettiysek işte bu açık net puan kaybına da neden olmuştur."

Bakanları sıkıştırmak yok!

Bakanların artık eskisi gibi olmayacağına işaret eden Erdoğan, "Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Bu arkadaşlarımız, bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle, şuraya şu olsun, buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek. Bu tabii bir yerde şunu sağlamış olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek, 'Siz şöyle böyle yaptınız, kadrolaştınız, şuydu, buydu.' En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkânını yakalayacak. Bu, ona bir rahatlık getirecek. Bu tür zanların altında da kalmayacak. Bütün bunlarda aranan ehliyet, liyakat olacak. Ehliyeti ve liyakatı öne çıkarmak suretiyle yeni döneme girmiş olacağız" şeklinde konuştu.