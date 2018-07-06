Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

İlk kararname Pazartesi günü geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettikten sonra 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayınlayacaklarını dile getirerek, "Bu kararname ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz" dedi

06 Temmuz 2018 Cuma 15:32
İlk kararname Pazartesi günü geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Pazartesi günü cumhurbaşkanı olarak yemin edip yeni sisteme göre göreve başlayacağına işaret eden Erdoğan, "Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil, doğrudan cumhurbaşkanı ifa edecek. Pazartesi günü yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz. Elbette bu sistemin oturması belli bir zaman alacaktır. İlk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, yeniden tanımladığımız kurum başkanları, genel müdürler düzeyine kadar bu kısmı üzerinde detaylı çalışarak bir noktaya getirdik. Benzer işleri yapan kurumları birleştirerek, işlevsiz kalmış kurumları tasfiye ederek devletin işleyişini hızlandırıyor ve etkin hale getiriyoruz. Bu yeniden yapılandırma çalışması en aşağıya kadar devam edecektir. Uygulamadaki eksiklikleri, aksaklıkları, boşlukları tespit ettikçe sistemi geliştirecek, güncelleyecek, güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı sürecek

Milletvekili dağılımı ve Türkiye'nin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceklerini dile getiren Erdoğan, "MHP'nin de aynı anlayışa sahip olduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. İttifaklarını pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz, ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etme inancıyla bu birlikteliğe sahip çıkacağız" dedi.

"Millete yanlış yapan hiç kimsenin de AK Parti'de yeri olamaz. Çünkü partimiz, milletin bizatihi kendi partisidir" diyen Erdoğan, partisine mensup belediye başkanlarını da şu sözleriyle uyardı: "Gönüllere girmiyor da vatandaşa eğer tepeden bakıyorsak, bir gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir ondan sonra kenara koyar. Zaten demokrasinin güzelliği de burasıdır. Bizi yücelten tevazumuz olmuştur. Eğer biz bu tevazuyu kaybettiysek işte bu açık net puan kaybına da neden olmuştur."

Bakanları sıkıştırmak yok!

Bakanların artık eskisi gibi olmayacağına işaret eden Erdoğan, "Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Bu arkadaşlarımız, bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle, şuraya şu olsun, buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek. Bu tabii bir yerde şunu sağlamış olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek, 'Siz şöyle böyle yaptınız, kadrolaştınız, şuydu, buydu.' En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkânını yakalayacak. Bu, ona bir rahatlık getirecek. Bu tür zanların altında da kalmayacak. Bütün bunlarda aranan ehliyet, liyakat olacak. Ehliyeti ve liyakatı öne çıkarmak suretiyle yeni döneme girmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KararnameCumhurbaşkanlığıErdoğanAkparti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de yönetim muhaliflere direniyor
CHP'de yönetim muhaliflere direniyor
İYİ Parti'den "ittifak" açıklaması
İYİ Parti'den "ittifak" açıklaması
Kılıçdaroğlu'na İnce'den rest
Kılıçdaroğlu'na İnce'den rest
Kılıçdaroğlu'na İnce'den teklif
Kılıçdaroğlu'na İnce'den teklif
Meclis'te kriz! 60 vekile oda yok
Meclis'te kriz! 60 vekile oda yok
"ABD, Ortadoğu'da krallık gibi tek adam istiyor"
"ABD, Ortadoğu'da krallık gibi tek adam istiyor"
CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu
CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu
Soylu: Pervin Buldan'ın dediğinden fazlası var
Soylu: Pervin Buldan'ın dediğinden fazlası var
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim