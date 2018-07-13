İlk Mecliste ilk tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz. Birinci Meclis gazi bir Meclisti, şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir."

Şimdi çalışma zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan "Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var. İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız."

Kabine toplantısı öncesi Cuma namazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

Atatürk ve silah arkadaşları da 23 Nisan 1920'de ilk Meclis toplantısı öncesi Ulus'taki Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kılmışlardı. Erdoğan camiye TBMM Başkanı Yıldırım'la geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında, "Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz" konulu hutbe okundu.