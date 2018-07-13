Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.374
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4084
EURO
5.6556

İlk Mecliste ilk tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski TBMM binasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz" dedi

13 Temmuz 2018 Cuma 16:32
İlk Mecliste ilk tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz. Birinci Meclis gazi bir Meclisti, şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir."

Şimdi çalışma zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan "Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var. İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız."

Kabine toplantısı öncesi Cuma namazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

Atatürk ve silah arkadaşları da 23 Nisan 1920'de ilk Meclis toplantısı öncesi Ulus'taki Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kılmışlardı. Erdoğan camiye TBMM Başkanı Yıldırım'la geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında, "Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz" konulu hutbe okundu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 13.07.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıTbmmErdoğanAtatürkMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası
Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası
Meclis, başkanını seçiyor
Meclis, başkanını seçiyor
Yeni bakanlar yemin etti
Yeni bakanlar yemin etti
Yıldırım'ı görünce intihardan vazgeçti
Yıldırım'ı görünce intihardan vazgeçti
CHP'de arayış devam ediyor
CHP'de arayış devam ediyor
TBMM'de 27. Dönem başladı
TBMM'de 27. Dönem başladı
Gözler Pazartesi'nde! Kabine Cuma'ya toplanacak
Gözler Pazartesi'nde! Kabine Cuma'ya toplanacak
CHP'de beklenen istifa geldi!
CHP'de beklenen istifa geldi!
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim