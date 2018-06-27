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İnce'den gözdağı! CHP'de kaos sürüyor

24 Haziran seçimlerinde umduğunu bulamayan CHP'de sular durulmadı

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:08
İnce'den gözdağı! CHP'de kaos sürüyor

24 Haziran seçimlerinde umduğunu bulamayan CHP'de sular durulmadı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la, Karayalçın'ın Çankaya'daki ofisinde bir araya geldi. İnce ve Karayalçın, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnce, "Parti içinde Genel Başkana yönelik istifa çağrıları var. Sizin düşünceniz nedir, olağanüstü bir kurultayla bir değişiklik gerekli mi?” sorusuna ise "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" karşılığını verdi.

Karayalçın ise "Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bizde umut yarattı, bize coşku verdi. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu süreçte Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız" cevabını verdi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destekçilerini Ankara'ya çağırdı. Yandaşlarına hitap eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce '81 ili gezeceğini' ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır, geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız, gelerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.06.2018 17:25
Anahtar Kelimeler:
InceCHPMuharrem Ince
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