İnce'den Hakkari'de 'tamam' göndermesi

Edirne mitinginde sosyal medyayı sallayan TAMAM'a göndermede bulunarak, 'Edirne'den, Hakkari'ye TAMAM inşallah, yarın da Hakkari'deyiz' demişti.

Hakkari'de konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın (bugün) Rize'deyiz, akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz" dedi.

Toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışmadıklarını, aksine amaçlarının ülkeye huzurun gelmesi olduğunu belirten Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylarına ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi: "Sayın Temel Karamollaoğlu'yu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Akşener'i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Demirtaş'ı ziyaret ettim, başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Espri yaptı hatta 'Muharrem hoca böyle olmuyor' dedi. Nasıl olsun başkan dedim, 'her aday birer haftayla sırayla hapis yatsın, hepsini ben yatmayayım' dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Sayın Erdoğan'a gittim, AK Parti Genel Başkanı. Sayın Erdoğan da adaydır. Kendisiyle de görüştük. Başarılar diledik, o da bize başarılar diledi. Sayın Perinçek de aday. Ona da en kısa sürede uğrayacağım. Ona da başarılar dileyeceğim. Bizim derdimiz Türkiye'yi normalleştirmek. Huzur istiyoruz biz. Bütün rakiplerimin selamı var. 'Selam söyleyin' Hakkari'ye dediler."

HABER MERKEZİ