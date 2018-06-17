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İnce'den Kürtçe eğitim sözü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde, "Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz dedik. Bir, resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz, iki evinde konuştuğu dili öğreteceğiz, anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz" dedi.

17 Haziran 2018 Pazar 16:04
İnce'den Kürtçe eğitim sözü

"Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak" diyen İnce, "Her gittiğim yerden tekrarlıyorum. Şimdi siyaset uzun ince bir yol, uzun kısmı bitti, şimdi ince kısmındayız" ifadesini kullandı.

Gençlere son teknolojik imkanları sunmayı vadeden İnce, "Dünya böyle bir büyük değişim yaşarken Türkiye'de kitap özeti okuyan bir adam, bu ülkeyi sağlığa kavuşturamaz, geleceğe yönelik işler yapacağız. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz dedik. Bir, resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz, iki evinde konuştuğu dili öğreteceğiz, anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz. Kürtçeyse Kürtçe, Arapçaysa, Arapça, hangisiyse... Birincisi, resmi dil, ikincisi evinde konuştuğu dil, üçüncüsü uluslararası dil öğreteceğiz" diye konuştu. Din eğitimi konusunda yapacaklarını sıralayan İnce, "Din eğitimini şöyle yapacağız; Türkiye'deki muhafazakar bir kesim var. 'Benim çocuğuma iki saat din dersi yetmez', 'ne istiyorsun' diyoruz, 'ben fıkıh kelam tefsir istiyorum' diyor, 'baş üstüne' diyeceğiz. Madem sen bunu istiyorsun, devlet de sana seçmeli olarak bu dersi verecek. Bazıları da 'ben zorunlu din dersi istemiyorum' diyor, sana da vermeyeceğiz. İsteyene istediği kadar vereceğiz, istemeyene vermeyeceğiz. Din ve dil eğitiminin de çözümü budur."

AA

Son Güncelleme: 18.06.2018 01:39
Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceCHPKürtçe Eğitim
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