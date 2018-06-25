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İnce'den 'siyasete devam' mesajı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarını kabul ettiğini deklare ederek, "Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız, ben buradayım. Bana derlerse 'yürü önümüzden' ben yürümeye hazırım" dedi

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:09
İnce'den 'siyasete devam' mesajı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın toplantısı düzeldi. İnce, toplantı öncesinde kendisini izlemek üzere salona gelen TRT ekibinin dışarı çıkmasını istedi.

İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz? İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimi vermeyen TRT'nin burada ne işi var? Çok rica ediyorum. Üç büyük şehirde miting yapacağım, bir dakikasını bile göstermeyecek devletin televizyonu, bugün buraya iş olsun diye gelecek. Sizinle emekçilerle ilgili değil bu tavrım. Size kahve ikram edebilirim çıkışta" diye konuştu.

Bunun üzerine TRT ekibi salondan ayrıldı. Sosyal medyada, "eşinin kaçırıldığı, kendisinin tehdit edildiği" yönünde paylaşımların yapıldığını belirten İnce, bunların gerçekle ilgisi olmadığını bildirdi.

Erdoğan'a mesaj

İnce, 15 milyon yurttaşın kendisine oy verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birinci hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Birinci hedefimiz bu. Eğer 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Bir diğeri Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olunuz, herkesi kucaklayın. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun. Bu gerginliğe son verin, kucaklayın milleti, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Parti Genel Merkezi'ne gelip sizin çayınızı içecektim. AK Parti'lileri kucaklayacaktım, herkesi kucaklayacaktım. Sayın Erdoğan'dan bunu bekliyorum."

Zor dönem başlıyor

İnce, seçim öncesinde ve sonrasında söylenecek çok şeyin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "En başta söyleyeceğimiz bugünden itibaren uygulamaya giren yeni rejimin Türkiye için ne kadar büyük bir tehlike olduğudur. Devletle partinin hatta bir tek kişinin hem devlet hem yürütme hem yasama ve yargı haline gelmesi, başlı başına bir beka sorunudur. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya ne yazık ki devam edecektir. Biz durum ne olursa olsun mücadele etmeye, halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz."

Seçimlerde 15 milyon insanın kendisine güvenip oy verdiğine değinen İnce, bu sayıda gençlerin payının çok yüksek olduğunu bildiğini aktardı.

İnce, "50 günlük kampanya yerine 500 günlük, 5 bin günlük kampanyayla devam devam edeceğiz. Sizlerin bana olan güveni sürdüğü sürece, ben bu mücadeleyi sürdüreceğim" dedi.

CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağına dair sorular üzerine İnce, parti için sorulara cevap vermeyeceğini söyledi.

İnce, bundan sonraki mücadelesini nasıl sürdüreceğine yönelik bir başka soruya da "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez, mücadelenin çok çeşitli yolları vardır" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 25.06.2018 17:12
Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceCHPCumhurbaşkanlığıSeçim
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