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İnce'den Zübeyde Ana'ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarını ziyaret etti

13 Mayıs 2018 Pazar 15:32
İnce'den Zübeyde Ana'ya ziyaret

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Karşıyaka Belediyesi'nin Anneler Günü nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

İnce ve beraberindekiler, Zübeyde Hanım'ın mezarına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Muharrem İnce, daha sonra ellerini açarak dua etti.

Bu arada ziyaret sırasında alanı dolduran partililer arasında kısa süreli izdiham yaşandı. Muharrem İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarına gelerek, Fatiha okumak istediğini aktardı.

Program yoğunluğu nedeniyle annesinin Anneler Günü'nü telefonla kutlamak zorunda kaldığını belirten İnce, "Ben bu güne kadar hep anneme 'ana' diye hitap ettim. Öyle alışmışız. Ama yeri geldiğinde helva demesini de, halva demesini de iyi biliriz. Siz hiç merak etmeyin" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.05.2018 01:40
Anahtar Kelimeler:
InceZübeyde AnaAtatürkCHPCumhurbaşkanlığı
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