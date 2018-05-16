İncirlik ve Kürecik kapatılsın

BalıkesirMilletvekili Mehmet Tüm, şunları söyledi: "Bir taraftan Filistin'i savunduğunu söyleyen AKP iktidarı, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in çıkarına işler yapmaya devam etmektedir. ABD ve İsrail ile izlenen stratejik ortaklığı bozmadan, sadece lafla bu saldırıyı kınamak, siyasi ikiyüzlülüktür. Arap dünyasının birçok lideri, ülkesi ABD emperyalizmine uşaklık ederek, Filistin halkının yıllarca katledilmesine göz yumdular. Filistin davası, insanlık davasıdır, hepimizin ortak davasıdır. Filistin'de yaşananlara sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. AKP söylediklerinde samimiyse geçici süreyle büyükelçi yollayarak veya kınama mesajı yayınlamak yerine; bu zulüm karşısında İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamalı, ticari anlaşmaları askıya almalıdır. İsrail ile yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı anlaşma feshedilmeli, para iade edilmelidir. ABD, İsrail'e karşı İncirlik, Kürecik üsleri kapatılmalıdır."