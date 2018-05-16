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İncirlik ve Kürecik kapatılsın

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetten İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamasını, ticari anlaşmaları askıya almasını istedi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:03
İncirlik ve Kürecik kapatılsın

BalıkesirMilletvekili Mehmet Tüm, şunları söyledi: "Bir taraftan Filistin'i savunduğunu söyleyen AKP iktidarı, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in çıkarına işler yapmaya devam etmektedir. ABD ve İsrail ile izlenen stratejik ortaklığı bozmadan, sadece lafla bu saldırıyı kınamak, siyasi ikiyüzlülüktür. Arap dünyasının birçok lideri, ülkesi ABD emperyalizmine uşaklık ederek, Filistin halkının yıllarca katledilmesine göz yumdular. Filistin davası, insanlık davasıdır, hepimizin ortak davasıdır. Filistin'de yaşananlara sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. AKP  söylediklerinde samimiyse geçici süreyle büyükelçi yollayarak veya kınama mesajı yayınlamak yerine; bu zulüm karşısında İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamalı, ticari anlaşmaları askıya almalıdır. İsrail ile yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı anlaşma feshedilmeli, para iade edilmelidir. ABD, İsrail'e karşı İncirlik, Kürecik üsleri kapatılmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
Mehmet TümİsrailİncirlikKürecik üssüTbmm
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