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İngiltere'den dikkat çeken açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBC'ye verdiği demeçte, ABD'nin Türkiye'ye füze sistemleri satmak istemediğine işaret ederek, "Şimdi ise S-400'leri biz Rusya ile gayet iyi şartlarla alıyoruz ve alacağız, anlaşmalarımızı da imzaladık" dedi

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:31
İngiltere'den dikkat çeken açıklamalar

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İngiltere'de İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'de Zeyneb Bedevi'nin sorularını cevapladı.

Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini doğru bulmadığını tekrarlayarak, "Bir defa devletler arasında devamlılık esastır, hele hele anlaşmalar, uluslararası bir devamlılığın teminatıdır" diye konuştu.

İsrail ve İran arasındaki gerilimin kontrolden çıkması ihtimalinin sorulması üzerine Erdoğan, "Şu anda İsrail bugün Suriye topraklarına 50 civarında füze atmışsa, bu nedir? Bu adeta bölgede bir savaşı tahriktir, tetiklemektir. Ve İsrail zaten buralarda, bu bölgede sürekli olarak terör estiriyor" şeklinde cevap verdi.

Türkiye'nin Suriye'de Esad'a destek veren Rusya ve İran ile işbirliğini neden tercih ettiği sorusuna da Erdoğan, "Ben Beşar Esad'a bugün de karşıyım, Beşar Esad'ın yanında değilim. Fakat gerek Rusya'yla, gerekse İran'la üçlü olarak attığımız bu adımlar, Suriye'deki halkın barışına yönelik bir adımdır ve buna yönelik bir adımı atıyoruz. Eğer biz Amerika, İngiltere, Fransa, onlarla beraber bu işleri yürütebilseydik, bugün belki onlarla beraber bu süreci işletirdik" cevabını verdi.

S-400'ler gelecek

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin, NATO ile uyumlu olmadığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Eğer ben Türkiye olarak Amerika'dan istediğim silahı alamıyorsam veya bir başka NATO ülkesinden alamıyorsam, bu silahı nereden buluyorsam oradan alırım. Ve biz Rusya'dan ortak üretim yapmak kaydıyla böyle bir anlaşmayı yaptık ve Rusya'dan da bu S-400'leri alıyoruz."

 Füze sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Trump ile de görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Dedim ki siz bize verdiniz de biz sizden almadık mı? Vermediniz. Şimdi ise S-400'leri biz Rusya ile gayet iyi şartlarla alıyoruz ve alacağız, anlaşmalarımızı da imzaladık. Ve bu konuda bizim yani 'alalım mı almayalım mı', böyle bir endişemiz artık yok, onlar geride kaldı. Biz işi bitirdik, imzalarımızı attık" diye konuştu.

Kaybedersek, gideriz

Erdoğan,  24 Haziran'daki erken seçimlerle ilgili "Kim kazanırsa saygı duyarız" dedi.

Bedevi'nin "AKP destekçilerinin yüzde 30-40'ı ekonomi dolayısıyla memnun değil. O yüzden insanlar erken seçimleri işler daha kötü gitmesin diye düzenlediğinizi söylüyor" ifadesini ise Erdoğan şu şekilde cevapladı: "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar. Batı da, siz de rahat olun. Hele hele BBC, çok rahat olsun."

Hepsinin nükleer silahı var

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ilgili sorulan soruya Erdoğan, ABD ve Fransa'nın nükleer silahları varken İran'ın nükleer silaha sahip olmasının tehdit olarak görülmesinin anlaşılamaz olduğu vererek, şunları söyledi: "ABD'de şu an nükleer silahların sayısı ne kadar? Fransa'da nükleer silahların sayısı ne kadar? Bütün hepsinde nükleer silah var. Bütün bunlar nükleer silahlarla tehdit ederken başkalarının nükleer silah edinmesini ise tehdit olarak kabul ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil. Biz asıl dünya barışının tehdidini burada görüyoruz."

Başbakan May'e Erdoğan eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra temasları İngiliz Guardian gazetesinde "Başbakan Theresa May Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle eleştiri altında", Times'ta ise "Erdoğan yeni bir ortaklık görüşmeleri için İngiltere'ye uçtu" başlıklı iki habere konu oldu.

Guardian'da gazetenin Diplomasi Editörü Patrick Wintour'un imzasını taşıyan haberde, Theresa May'in Ankara'yla Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için İngiltere'nin insan haklarına saygısını terk ettiği iddialarının dile getirildiği bir ortamda Erdoğan'ın üç günlük resmi ziyaretine başladığı belirtildi.

Guardian, Erdoğan'ın ziyaretinde May ile bir ortak basın toplantısı düzenlenmesi, prestijli düşünce kuruluşu Chatham House'da bir konuşma yapması ve Buckhingam Sarayı'nda Kraliçe'yle görüşmesinin de planlandığını hatırlattı.

Son Güncelleme: 14.05.2018 17:19
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EsadSeçimMayLondraAkpSuriyeRusyaS-400IngiltereErdoğanCumhurbaşkanı
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