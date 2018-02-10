Işık: ABD önemli bir müttefikimiz

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kamuoyunda, ABD’li heyetin Türkiye ziyaretinde "Operasyonu durdurun ya da yavaşlatın" beklentisini de cevapladı.

"Elbette ABD bizim önemli bir müttefikimiz" diyen Işık, "Bu harekat ABD'nin ricası ile durdurulabilecek bir operasyon değildir" dedi. Türkiye'nin Afrin operasyonunun ne zaman biteceği ile ilgili olarak Işık, Zeytin Dalı Harekatı'nın 'tehdit ortadan kalkana kadar' süreceğini açıkladı. Işık, Türkiye'nin emrivaki kabul etmeyeceğini de vurguladı.

Işık, Afrin operasyonunun Avrupa'nın da çıkarlarına olduğunu belirtirken, "bölgede terör örgütünün temizlenmesine karşı çıkanların gelecekte aynı durumu yaşayabileceklerini düşünmesi lazım" dedi.

Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak ABD'nin bir ambargo ihtimali olduğu sorusu üzerine Işık, 'Böyle bir ambargonun konulması pek mümkün değil ama S-400 satan şirketi ABD ambargoya aldığı zaman Türkiye'nin bundan etkilenme ihtimali var' dedi.

Hakan Çelik'in peki bu durum Türkiye'nin S-400 almasını engeller mi sorusu üzerine ise Işık, 'Böyle bir olasılık görmüyorum' yanıtını verdi.

Işık, "Bölge temizlendikten, şartlar düzeldikten sonra Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini düşünüyorum" dedi. Işık, bu rakamın 2-3 milyonu bulabileceğini öne sürdü.

HABER MERKEZİ