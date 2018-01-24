İsmail Cem'e mezarı başında anma

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail Cem için düzenlenen anma törene eşi Elçin Cem, oğlu Kerim Cem ile eski kültür bakanı Ercan Karakaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cem'in yakınları ve partililer katıldı.

Kaftancıoğlu, tören sonrası yaptığı açıklamada, İsmail Cem'in yazdıklarıyla hatırlanıp yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "O, Türkiye'de demokratik siyasetin ve solun gelişmesine büyük katkıda bulundu. Bulunduğu tüm görevlerde yenilikçi ve başarılı çalışmalarıyla tanındı. Keza yine dün Aydın Güven Gürkan'ın ölüm yıl dönümüydü. Gürkan da tıpkı İsmail Cem gibi Türkiye'de sosyal demokrasinin gelişmesi için mücadele etti. Örnek bir siyasetçi ve değerli bir bilim insanıydı. Bugün siyasetimizi onların izinde kurgulayabilmemiz ve onları bir gün değil her gün anmamız gerekiyor."

HABER MERKEZİ