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İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, partilerinden ve partideki görevlerinden istifa etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:21
İYİ Parti'de istifa depremi

İstifalara ilişkin hazırlanan ortak metni, Halaçoğlu, bir otelde kamuoyuyla paylaştı. Halkın isteği doğrultusunda kurdukları İYİ Parti'nin büyük bir umut olduğunu belirten Halaçoğlu, ancak oluşturulan parti yönetiminin büyük hatalar yaptığını söyledi.

Yeni kurulmuş il, ilçe teşkilat ve başkanlarının milletvekilliğine başvurusunun kabul edilmesinin, parti içinde ikiliklere neden olduğunu belirten Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz, biber ekti. Büyükşehirlerde tanınmamış isimler yer alırken, küçük illerde illerin tasvip etmediği kişiler listelere kondu. Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Bu durum, büyük ağırlığı milliyetçi ülkücü olan seçmeni küstürdü. Son olarak ise hiç gereği yokken ittifaka girildi. Parti ittifak öncesinde zaten yüzde 21'in üzerindeydi. İttifakta CHP'nin yer alması AKP'den gelecek oyları engelledi. CHP seçmeninden gelecek oylar da CHP'ye döndü. Dolayısıyla partimiz 24 Haziran seçimlerinde kimsenin ummadığı bir sonuç elde etti. 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye yola çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgar alan Genel Başkan ancak yüzde 7,26 oy aldı, parti de yüzde 9,96 oy alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti."

Böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Halaçoğlu, kendisiyle Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un, İYİ Parti'den ve partideki görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifalarının ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise “Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiYusuf Halaçoğluİstifa
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