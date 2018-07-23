İYİ Parti'de kurultay bilmecesi

olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantının ardından milletvekilleriyle birlikte açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ilk yapılacak kongrede Meral Akşener'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.

Çıray, şöyle devam etti: "Afyon'daki çalıştayın son gününde serbest tartışma ortamı içinde yönetime eleştiriler, takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan, yüzde 10 barajını aşmış bir parti olmamıza rağmen kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için İYİ Parti'yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti. Sayın Genel Başkan bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, kendi beyanlarıdır ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar, sade seçmeninden il başkanına, yöneticisine, başkanlık divanına, milletvekillerine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkan'ın hepimizin ortak imzalarıyla ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir. Yüzde 100 mutabakatla bu karar alınmıştır."

AA