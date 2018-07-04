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İYİ Parti'den "ittifak" açıklaması

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
İYİ Parti'den "ittifak" açıklaması

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bir gazetecinin, "Muhtemel bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?" sorusuna Çıray, "Biz her seçime hazırız" karşılığını verdi.

Çıray, şöyle devam etti: "Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi.Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim."

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.07.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiMillet Ittifakı
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