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Kalın: Afrin'in ikinci Kandil olması engellendi

"YPG/PYD'nin Afrin'i ikinci bir Kandil yapma planları müdahalemizle engellenmiştir" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Zeytin Dalı Harekatı DEAŞ ile mücadele için engel değildir" şeklinde konuştu

07 Mart 2018 Çarşamba 16:39
Kalın: Afrin'in ikinci Kandil olması engellendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

 Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili önemli bilgileri paylaşan Kalın, "Sahada son derece dinamik gelişmeler yaşanıyor. MİT'in sahada ÖSO'nun koordinasyonu noktasında yoğun bir çalışması olduğunu hatırlatmak isterim. Zaman zaman Afrin operasyonunun DEAŞ ile mücadelede dikkati dağıttığı şeklinde beyanların geldiğini görüyoruz. Bu mücadele DEAŞ ile mücadele için engel değildir. Batılı ülkeler için de bir samimiyet testidir. Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesidir. Müttefiklerimizden beklentimiz bu yöndedir" dedi.

 İbrahim Kalın şöyle konuştu: "Burada özellikle son günlerde gündeme gelen sivillerin Afrin'den çıkartılması konusunda YPG'nin bir takım engelleri var. Dün, BM Sözcüsü de bunu kayda geçirdi. YPG/PYD Afrin'i ikinci bir Kandil yapmaya çalışmaktadır. Hamdolsun bu müdahale ile Afrin'in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir. PYD/YPG terör örgütünün Afrin'deki sivillerin çıkmasını engellemeye çalışmasını da bilmek lazım. Afrin'e eleştiriler getirmek yerine müttefiklerimizin YPG'nin savaş suçu ihlallerini dikkate alması gerekir."

Afrin'e sızma girişimleri püskürtüldü

Özellikle ABD’nin kontrolünde hareket eden YPG güçlerinin Münbiç’ten Afrin’e kaydırılmasını engellemesini beklediklerini söyleyen Kalın, "Bunu yaparlar yapmazlar, ama biz sahada gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. İstedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Afrin’e sızma girişimleri püskürtüldü. Bundan terör örgütünün de bir takım dersler çıkarması gerekir" dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.03.2018 23:03
Anahtar Kelimeler:
Afrinİbrahim KalınDeaşCumhurbaşkanlığıSuriyeTSK
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