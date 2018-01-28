Kalın'dan sonra ABD'ye ince mesaj!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatına ilişkin açıklamalar yaptı.

Bozdağ, PYD ve YPG'li teröristlerin bugün tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu, ABD 'durun' dediği takdirde bu örgütlerin hareket etme kabiliyetlerine sahip olmadığını vurguladı.

ABD'nin verdiği sözlerin icraata geçmediğini anlatan Bozdağ şunları söyledi: "Söylenen başka, yapılan başka. Artık Türkiye olarak söze karnımız tok. Sözün tam da bittiği yerdeyiz. Boş lafla karın doymaz. Bizim bakacağımız şey sözün araziye yansımasıdır. Söz kıymetli ama eğer söz verildiği gibi arazide yerine geliyorsa o zaman itibar edeceğiz. Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti. ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek."

”ABD artık PYD’ye silah vermeyecek…”

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. McMaster ile telefon görüşmesi yaptığı duyurmuş ve Açıklamaya göre, "McMaster görüşmede PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD ve YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti." ifadeleri kullanılmıştı.