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Kayacı: Bir adım ötesi parçalanma

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de 'devlet eşittir tek adam rejimi' noktasına gelindiğini ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, 'Çok zayıf olan tek adam rejiminin bir adım ötesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünüp, parçalanmasıdır' dedi

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:11
Kayacı: Bir adım ötesi parçalanma

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

Kayacı, "Benim 24 Haziran manşetim şu; Kazananın ilerde üzüleceği kaybedenin de ileride sevineceği bir seçim oldu. Niçin? Bu seçim hükümet başkanını seçtiğimiz bir seçim değildir. Bu seçim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini değiştirme kararını verdiğimiz bir seçimdir" dedi.

Türkiye'nin parlamenter sistemden tek adama dayalı yeni bir sisteme geçtiğini ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Kayacı şöyle devam etti: "Bu seçimde başkan olacak kişi daha önce Türkiye'nin çözemediği bir problem olduğu zaman sorumluluğu bürokrasiye, Merkez Bankası'na, muhalefete ve bakanlara atıyor ve işin içinden sıyrılıyordu. Şimdi ise hiçbir bahanesi kalmadı. Ülkenin bütün problemlerinin bir numaralı sorumlusu haline geldi. Onun için Tayyip Erdoğan da neyin başına geldiğini, olaylarla burun buruna geldiğinde anlayacak, 'eyvah, ben ne yaptım' diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Bugüne kadar devlet farklı bir şeydi, hükümet farklı bir şeydi. Devlette yasama, yargı, yürütme erkleri arasında bir ast-üst ilişkisi olmayan, birbirinden bağımsız ve birbirini kontrol eden bir sistem vardı. Hükümet ise bu ölçüler içerisinde devleti idare ediyordu. Bu da bitti artık. Şu anda devlet-hükümet ayrımını yapamıyorsunuz. Artık devlet eşittir tek adam demektir. Ortadoğu tek adamların mezarlığı ile dolu. Hepsi geldikleri gibi gittiler. Onun için çok zayıf olan bu rejimin bir adım ötesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünüp parçalanmasıdır."

‘Çözüm Milli Ekonomi Modeli’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin sorunlarını çözmek için önünde artık hiç bir bahane kalmamıştır diyen Harun Kayacı şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanının önünde hiçbir engel kalmamıştır. Temel soru şu o zaman. Gerçi daha 18 ayı varken erken seçim yapan birine bu soruyu sormak da gereksiz. Madem senin çözümün vardı, neden daha 18 ayın varken seçime gittin? İnsan 18 ayda Türkiye'yi baştan inşa eder. Prof. Dr. Haydar Baş, 'bana 24 saat verin bu ülkeyi ayağa kaldırayım' diyor. Bunu derken de bir sistem sahibi olarak, Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi olarak söylüyor. Haydar Baş, 'Kapitalist sistemle bu iş olmaz. Bu sistemden vazgeçmediğimiz müddetçe Türkiye'yi ayağa kaldıramayız, Milli Ekonomi Modeli'ne geçildiği gün Türkiye'nin problemleri 24 saatte çözülür' diyor."

Son Güncelleme: 28.06.2018 12:21
Anahtar Kelimeler:
AkpartiErdoğanMillî Ekonomi ModeliBTPHaydar BaşMemHarun Kayacı
Yorumlar
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ibrahim halil adasoglu/sanliurfa 2018-06-27 23:34:55

Sayın harun kayaci bey nokta bir gerçeği ifade etmiş.çok teşekkürler.çözüm milli ekonomi modeli,%100 refah ve selamet milli yerli türk lirasinda

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alican 2018-06-28 08:12:12

sn cumhurbaşkanımızıntek çıkış yolu tamdabütünyetkilerledonatılmışkenmilli ekonomi modelini merkezinekoyması merkezbankasının tambağımsız halegetirmesidir. artık güneşin ışığını doğuya dönüp almavaktidir .vakitgecte değildir gel haydar baş beyefendinin kapısına rize trabzona 2 saatmesafededir. saygılarımla,

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Mehmet çakmak 2018-06-28 13:11:14

Diyemezler bu millet layık olduğu gibi yönetilir.

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Emrah 2018-06-28 04:39:47

Her zaman yaptığı gibi Kandırıldık der çıkar işin içinden millete alkışlar. Ülkenin en büyük sorunu cehalet

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Cemal 2018-06-28 00:57:47

Milli Ekonomi Model Prf Dr Haydar Bas Hoca bosa gelmedi. Hic kimse ucuz hesap yapmasin

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