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'KDK öğrenildikçe başvuru artıyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, geçen yıl başvurularda 3 katın üzerinde bir artış olduğunu belirterek, "Bu artış vatandaşın kurumu öğrenmesiyle oldu

08 Mart 2018 Perşembe 15:00
'KDK öğrenildikçe başvuru artıyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, Türkiye'de iyi yönetimin daha iyi yerleşmesi, insanların hak arama kültürünün yaygınlaşması ve idarenin denetlenerek şeffaflığın sağlanması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Devlet ile millet arasında köprü olmaya gayret ettiklerini belirten Malkoç, yapılan müracaatların önemli kısmında idare ile vatandaş arasında dostane çözüm yolunu ortaya koyduklarını, bu durumun da devletle millet arasında mesafenin azalmasına, kaynaşmanın artmasına vesile olduğunu ifade etti.

KDK'nin tanınmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaların olumlu sonuç verdiğini anlatan Malkoç, şöyle konuştu: "2016 yılında KDK'ye 5 bin 519 başvuru yapıldı. 2017 yılında bu sayı 17 bin 131'e çıktı. Yani 3 katın üzerinde bir artış oldu. Bu artış vatandaşın kurumu öğrenmesiyle oldu. KDK ne kadar çok tanınırsa idare o kadar çok denetlenir, kamu hizmetlerinin kalitesi o kadar çok artar, iyi yönetim ilkeleri o kadar fazla yaygınlaşır ve yerleşir. İnsanımızın hak arama kültürü gelişir. İnsan hakları, hukuk ve idarenin şeffaflaşması konusunda Türkiye büyük bir mesafe alır. Zaten Yeni Türkiye'de de olması gereken bunlar. KDK, öğrenildikçe başvuru artıyor."

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 01:28
Anahtar Kelimeler:
KamuKDKŞeref Malkoç
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