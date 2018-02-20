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Kemalbay adli kontrolle serbest

Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın, adli kontrol şartıyla salıverilmesi kararlaştırıldı.

20 Şubat 2018 Salı 14:06
Kemalbay adli kontrolle serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin 11 Şubat Pazar günü yapılan  3. Olağan Büyük Kongresi'nde terör propagandası içerikli konuşma yaptığı  gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemalbay,  emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. 

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Kemalbay, adli  kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kemalbay'ın adli kontrol şartıyla  salıverilmesine karar verdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HDPSerpil Kemalbay
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