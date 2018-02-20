Kemalbay adli kontrolle serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin 11 Şubat Pazar günü yapılan 3. Olağan Büyük Kongresi'nde terör propagandası içerikli konuşma yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemalbay, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Kemalbay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kemalbay'ın adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.
HABER MERKEZİ