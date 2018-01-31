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KHK ihraçları 110 bini aştı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısının 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısının da 3 bin 604 olduğunu açıkladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:44
KHK ihraçları 110 bini aştı

TBMM İçişleri Komisyonu toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı  ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ KHK ile ihraç edilenler ve mor beyin tuzağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür" bilgisini verdi.

Bozdağ şunları söyledi: "Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan,  yargılaması devam edenler var. Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç  edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür. Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri  İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdaFetöIhraçOperasyonKhkTürkiye
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