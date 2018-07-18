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Kılıçdaroğlu 359 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına dair iddiaları nedeniyle 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:19
Kılıçdaroğlu 359 bin lira tazminat ödeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1.5 milyon liralık tazminat davası da karara bağlandı.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı.

Mahkeme hakimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yirmi ikişer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e on dörder bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye'de on üçer bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluErdoğanMan Adası
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