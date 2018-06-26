Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94408
ALTIN
186.728
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.0952
EURO
5.3727

Kılıçdaroğlu koltuğa mıhlandı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ağır yenilgi aldığı 24 Haziran seçimleri  sonrasında düzenlediği ilk basın toplantısında "Koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur" dedi ancak istifaya yanaşmayarak 'gerçek koltuk sevdalısının bizzat kendisi olduğunu' ortaya koydu

26 Haziran 2018 Salı 16:36
Kılıçdaroğlu koltuğa mıhlandı!

Kılıçdaroğlu, yoğunlaşan istifa çağrıları konusunda ise "Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir" şeklinde konuştu.

Parlamentonun itibarını koruyacaklarını savunan CHP lideri,  "Duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, kazanını da demokrasidir. Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir" şeklinde tuhaf cümleler kurdu.

Öte yandan AK Parti Sözücüsü Mahir Ünal, "Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir" dedi.

Bu arada sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun 'proje lider' olduğu, böyle bir liderin görevini tamamlamadan istifa etmeyeceği yorumları yapılıyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.06.2018 20:17
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPSeçimTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Akşener'den İnce'ye cevap
'Akşener'den İnce'ye cevap
İnce Türkiye turuna çıkıyor
İnce Türkiye turuna çıkıyor
Bahçeli'den fırtına koparacak hamle
Bahçeli'den fırtına koparacak hamle
Kotil: Kılıçdaroğlu siyasi bir mevtadır
Kotil: Kılıçdaroğlu siyasi bir mevtadır
İnce'den 'siyasete devam' mesajı
İnce'den 'siyasete devam' mesajı
Flaş açıklama! ‘Erdoğan ve AKP’liler boşuna sevinmesin’
Flaş açıklama! ‘Erdoğan ve AKP’liler boşuna sevinmesin’
Bakan Eroğlu: İşsizliğin suçlusu işsizlerdir
Bakan Eroğlu: İşsizliğin suçlusu işsizlerdir
YSK uyardı! İşte oy kullanma rehberi
YSK uyardı! İşte oy kullanma rehberi
Bozdağ'dan 'öksüz' çağrısı!
Bozdağ'dan 'öksüz' çağrısı!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim