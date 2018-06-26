Kılıçdaroğlu koltuğa mıhlandı!

Kılıçdaroğlu, yoğunlaşan istifa çağrıları konusunda ise "Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir" şeklinde konuştu.

Parlamentonun itibarını koruyacaklarını savunan CHP lideri, "Duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, kazanını da demokrasidir. Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir" şeklinde tuhaf cümleler kurdu.

Öte yandan AK Parti Sözücüsü Mahir Ünal, "Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir" dedi.

Bu arada sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun 'proje lider' olduğu, böyle bir liderin görevini tamamlamadan istifa etmeyeceği yorumları yapılıyor.

HABER MERKEZİ