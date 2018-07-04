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Kılıçdaroğlu'na İnce'den rest

CHP'nin adayı olarak 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimine giren Muharrem İnce, daha önce yapacağını duyurduğu teşekkür ziyaretlerini Erzurum'dan başlattı. Uçakla Erzurum'a gelen İnce, CHP il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:57
Kılıçdaroğlu'na İnce'den rest

Seçim kampanyasını geride bıraktıklarını belirten İnce, "Kampanyada sloganımız, 'Hepimizin cumhurbaşkanıydı.' Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum'dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum'a gelemedim, özür diliyorum. 50 günde 68 vilayete gidebildik. Erzurum'da cumhurbaşkanlığı oyumuz, partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında oyumuz var, yüzde 9.9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Merak etmeyin, Erzurum'da bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9.9'da kalmak beni üzdü. Bunu mutlaka Erzurum'da barajı geçeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi nezaketsizlik' sözlerine yanıt veren Muharrem İnce, "Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok." Yeniden cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen İnce, "9 Eylül'de yeni bir kampanya başlatacağım" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluMuharrem InceCHP
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