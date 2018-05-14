Kılıçdaroğlu'ndan 'Esad' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki CHP Mersin İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sonrası il binası yakınlarındaki Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Mersin'de halk oylamasında yüzde 64 oranında "Hayır" oyu çıktığını anımsatarak, kentten CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüzde 64'ün üzerinde bir oy beklediğini ifade etti.

Birlikte çalışıp, birlikte mücadele edeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, özellikle annelerin ülkenin geleceği konusunda kaygıları olduğunu, onlarla birlikte güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele etmek için partililerden destek isteyerek, "Günümüz deyimiyle söyleyeyim. Tamam mı? Vallahi de billahi de sıkıldık. Artık yeter diyoruz, tamam diyoruz" dedi.

Çok can yakıcı bir soruna daha değinmek istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Suriyeli kardeşlerimizi bu ülkeye getiren, gelecek açısından da ciddi kaygılara yol açan mevcut adamlar, yani bu ülkenin başında olanlar. Diyorlardı ki 'Emevi Cami'ne gidip namaz kılacağız.' Onu yapamadılar, gidemediler, 'Esat bugün, yarın, öbür gün gidecek' dediler Esat kaldı. Şimdi Suriyeli kardeşlerimizle ilgili bizim politikamız nedir? Politikamız şu; 25 Haziran'da güzel bir güne uyanacağız. 25 Haziran'da bütün dünyaya ve komşularımıza çağrı yapacağız. Diyeceğiz ki Atatürk dedi ki 'Yurtta barış, dünyada barış.' Biz de diyeceğiz ki bütün komşularımıza artık kavga etmeyeceğiz. Biz de barış istiyoruz siz de isteyin. Bütün dünyada barıştan yana tavır koyacağız. Suriye'de savaşı en kısa sürede bitireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, okullarını, parklarını yapacağız her türlü alt yapısını yapacağız ve bu kardeşlerimize 'Buyurun Suriye'ye gidin. Kendi ata topraklarınıza gidin' diyeceğiz. Biz bunu yapacağız. Suriyelilerin bizim ülkemizde perişan vaziyette yaşamalarını doğru bulmuyorum."

AA