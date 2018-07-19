Kılıçdaroğlu zorda

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 526 olduğunu, birkaç gün içinde yeter sayıda imzanın toplanacağını söyledi.

Tüzün, Mecliste, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile basın toplantısı düzenledi.

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay gerçekleştirilmesi için üç gün önce çağrıda bulunduklarını anımsatan Tüzün, delegelerin özgür iradeleriyle bu çağrıyı dikkate alarak ücretlerini de ceplerinden ödeyerek notere gittiklerini aktardı.

Bu taleplerin hem ıslak imzalı noter kağıtlarıyla hem de noterden hemen sonra bizzat fotoğraflarla kendilerine gönderildiğini bildiren Tüzün, bazı noterlerin hazırlanan nüshaları CHP Genel Merkezine de gönderdiğini, imza sayısıyla ilgili bu nedenden dolayı polemik yapıldığını ifade etti.

Noterde atılan imzaların salt çoğunluğa ulaştığı zaman iradenin teşekkül etmiş olacağını söyleyen Tüzün, yeter sayıda imzanın toplanacağını ve bu imzaları haftaya yetkili makamlara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Noter talepname ve beyannamelerinin ellerinde olduğunu ve basın mensuplarının inceleyebileceklerini vurgulayan Tüzün, "Kimseden sakladığımız gizlediğimiz belge yok. Hepsini tek tek sayabilirsiniz" dedi.

AA