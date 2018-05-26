Kısa kısa seçim gündemi....

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 8 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına verilen aday listeleri incelendi. YSK kararında, 8 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer aldı.

Buna göre AK Parti, CHP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi 87, Hür Dava Partisi 85 seçim çevresinde seçime katılacak. Karara göre, Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Erdoğan Erzurum'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim startını Erzurum'dan verdi. Vatandaşlara döviz ve altınlarını Türk lirasına çevirmesi çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastık altındaki dolarınızı, euronuzu Türk Lirası'na çevirin, bu oyunu bozalım. Bu ara birileri ülkemize çöreklendi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin" dedi.

Erdoğan, "Rusya'dan aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 indirimde mutabakata vardık. Ülkemize 1 milyar dolar ödeme yapılacak" dedi.

CHP ve MHP seçim bildirgesini açıkladı

CHP'nin 24 Haziran seçim bildirgesinin açıklandığı aday tanıtım toplantısı dün gerçekleşti. Toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ie cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce beraber geldi.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kuracağız. YÖK'ü kaldıracağız. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız" dedi.

MHP de Ankara'da adaylarını tanıttı ve seçim bildirgesini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda MHP Seçim Beyannamesi açıklandı ve milletvekili adayları tanıtıldı.

'Seçilirsem OHAL'i kaldırmayacağım'

Vatan Partisi Genel Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilirse OHAL uygulamasını kaldırmayacağını açıkladı.

Perinçek şöyle konuştu: "OHAL'i kaldırmayacağım. Çünkü Türkiye savaş halinde. Amerika, İsrail ile Doğu Akdeniz ile cephe cepheye geldi. Amerikan 6. filosunu namluları Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Aynı zamanda terörle mücadelenin sonunu gelmiş değiliz. Bu nedenle OHAL gerekiyor ama OHAL’i kanunları çiğnemek amacıyla kullanılmasına son vereceğiz. OHAL sadece terörü bitirme ile sınırlı olacak."

YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak veren 3 bağımsız adayın, adaylıklarını düşürdü.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YSK, bağımsız milletvekili adayı olarak başvuruda bulunanların bilgi ve belgelerini inceledi.

Bu kapsamda, Kocaeli'nden Niyazi İnce ile Ankara 1'inci seçim çevresinden Kamil Tekbaş ve Selami Karagöz'ün adaylıkları, gerekli şartları taşımadıkları ya da evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle düşürüldü.