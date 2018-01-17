Kocasakal resmen aday

Kocasakal, isim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da yüklendi ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz” dedi.

Kocasakal'ın açıklamasından satırbaşları şöyle: “Hiçbir kimseyi dışlamadan bir bütün içinde kucaklayan değerleri yurttaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak tehditlerle karşı karşıyadır. Milletçe kenetlenmemiz halinde ancak üstesinden geleceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Yeni Türkiye adı altında ülkenin kurumları çökertilmekle, devletin genetiğiyle oynanmakta, devlet çökertilmektedir. Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir. Ben her şeyimi Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçluyum. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor. Bu bir simgedir, bu onun izinde olmak, ilkelerini benimsemektir. Oy vermeye tıpış tıpış değil, koşa koşa heyecanla gidecek. Kimliğini, kurucu değerlerini, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP… Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım: Kurtuluş, kurtuluştadır."

CHP tüzüğüne göre başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10’unun imzasıyla yani 120’den fazla delegenin desteğiyle başvurusu gerekiyor.

HABER MERKEZİ