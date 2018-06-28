‘Lider değil, iyi bir dilenci seçtik’

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Berk, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

Berk, "Daha önceki referandumda da halk olarak neyi oyladığımız bilmiyorduk. Adeta bir evet/hayır yarışmasına çevrilen 16 Nisan'da tek kişilik bir rejimin önü açıldı. Bu seçimde de toplum neye oy verdiğini bilmiyor. Toplum aslında birbirinin kopyası olan iki ittifaka mahkûm edildi" dedi. "Siz ülkeyi yöneten irade olarak 18 ayınızı bırakarak seçime gidiyorsunuz. Prof. Dr. Haydar Baş'ın dediği gibi 18 ayda bir ülke kurtarılır" diyen İbrahim Berk şöyle devam etti: "Demek ki burada bizim bilmediğimiz bir şey var. Demek ki ülke bir şeye zorlanıyor. Bu seçimle ülke bir tek adam rejimine sürüklendi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet rejimi bir tek adam rejimine evrilerek, parlamenter sistem tarihe gömüldü. Bizi neyle meşgul ediyorlar, 'Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların sayısı azalacakmış, israf azalacakmış.’ Konu israfı azaltmak ise o zaman milletvekili sayısını neden çoğalttınız? Türkiye bunun için mi seçime gitti? Ya da Erdoğan seçildi, şimdi Erdoğan mı değişecek? O'na yeni bir ilham geldi de bambaşka bir Erdoğan mı olacak? Muharrem İnce seçilmiş olsaydı da durum aynı olacaktı. Bugün İnce'nin söylemi Erdoğan ile aynı; ABD ile, NATO ile, AB ile, İsrail ile aynı kulvardalar. Liberal kapitalist düzen, sürekli cari açık vererek sürünen, süründürülen bir Türkiye modeli... Ne diyordu İnce? 'Biz gelince güven gelecek, güven gelince de faizler düşecek. Adamın Erdoğan'a karşı söyleyebildiği tek şey bu."

‘Türkiye kuşatma altında’

Açıklamasında "Türkiye yanıyor. Türkiye bugün Akdeniz'den, Kıbrıs'tan kuşatma altında" diyen Berk, "ABD'nin 6. Filosu gelmiş kapımıza dayanmış. Bugün İsrail, Mısır, ABD bir ittifakla sizi denizden kuşatıyor. Bugün ABD terörle ittifak ederek Menbiç'ten kuşatıyor, ama siz yine de ABD ile barıştık diyorsunuz. Yine bugün borçlar sürdürülemez bir noktaya gelmiş. Siz ülkeyi bu borç batağından nasıl çıkaracaksınız? Bütün bu büyük meselelerin konuşulmadığı bir seçim oldu. Dünyada önemli şeyler oluyor. Bakın bugün ABD Pasifikte bir Hint-Pasifik ordusu oluşturuyor. Yani Hindistan'ı yedeğine almaya çalışıyor. Bir büyük dünya savaşının provası yapılıyor. Ortadoğu'da sizin hemen burnunuzun dibindeki devletler yok ediliyor ve böyle böyle Türkiye'nin de altı oyuluyor. Tam da böyle bir atmosferde Türkiye tek adam rejimine Cumhurbaşkanlığı Sistemi adı altında zorlanıyor.TBMM Kurtuluş Savaşı’nı yöneten bir meclistir. Atatürk bir savaş kahramanı olarak Meclis'i yok sayarak kurtuluş mücadelesini yürütmüyor, tam tersine her bir eylemini Meclis iradesiyle, bir meşruiyet temelinde yapıyor. Türkiye'nin de tam da böyle kuşatma altında olduğu bir dönemde güçlü bir meclise, güçlü bir adalet ve devlet sistemine sahip olması lazımken, bir toplumsal meşruiyet temeline dayanmadan zorlandığımız bir seçim" şeklinde konuştu.

‘Lider değil, iyi dilenci seçimi’

BTP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Berk açıklamalarını şu şekilde tamamladı: "Ben şöyle özetleyebilirim; Türk milleti aslında liderini seçmiyor, dilenci seçiyor. ABD'den, İngiltere'den vs. daha iyi borç alırım diyen birini seçiyoruz. Muharrem İnce, 'ben iki elimle dileneceğim' derken Erdoğan da bir eliyle Rabia işareti yapıp, diğer eliyle para isteyeceğini söylüyor. Bu manzara Türkiye'yi Ekime kadar götürmez. Türkiye'nin ekonomisi, dış politikası SOS veriyor. Böyle bir ortamda kim gelirse gelsin değişen olmaz. Hele mevcut iktidar kendi elleriyle kurduğu bubi tuzaklarını aşacak bir zekâya, iradeye sahip olmadığını zaten ispat etti muhalefet de ona benzeyerek neyi düzeltecek."