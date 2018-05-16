Listeler 21 Mayıs'ta netleşecek

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak.

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek, kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da başlayacak.

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak seçime girecek.

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü 4 Mayıs'ta, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı"nın protokolü 5 Mayıs'ta YSK'ye teslim edildi.

İttifak yapan partiler, milletvekili aday listelerini ayrı ayrı verecek. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren BBP, AK Parti listelerinden, "Millet İttifakı"nda yer alan Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı gösterecek. Yeni yasal düzenlemeye göre, bu kişilerin kendi partilerinden istifa etmesi gerekmeyecek.

6 Cumhurbaşkanı adayı yarışacak

Bu seçimde, yeni parlamentonun yanı sıra cumhurbaşkanı da seçilecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri de belli oldu.

Oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre ile oy kullandırılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy verilecek.

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacağı ülkelerden Almanya'da 13, ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da 4'er, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran ve Kazakistan'da ise 3'er temsilcilikte oy verilebilecek.

Adaylar bağış topluyor

Öte yandan 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayların seçim kampanyaları için önemli finans kaynaklarından biri bağış ve yardımlar olacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabilecek.

Adaylar 2 bin liraya kadar yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların "Seçim Hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ye bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.

Bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13 bin 916 lira yardım yapılabilecek. Bu tutarın üzerindeki miktar hazineye devredilecek. Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım yapılamayacak.

Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilecek.