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Meclis, başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulunda, bugün TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplanacak ve parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

12 Temmuz 2018 Perşembe 00:03
Meclis, başkanını seçiyor

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu.

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi bekleniyor.

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