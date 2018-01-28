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Meclis'te gündem 'Zeytin Dalı Harekatı'

Bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlayacak olan Meclis'in bu haftaki en önemli gündemini, Suriye/Afrin'e gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı" oluşturacak.

28 Ocak 2018 Pazar 15:31
Meclis'te gündem 'Zeytin Dalı Harekatı'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında, 30 Ocak Salı Günü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirecek.

AK Parti, CHP, HDP ile MHP siyasi parti grupları arasında uzlaşma olması halinde, 31 Ocak Çarşamba ile 1 Şubat Perşembe günleri, TBMM Genel Kurulu gündemi sırasında bekleyen, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

KHK'ların görüşülmemesi halinde, bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.

Dışişleri Komisyonunun 31 Ocak günü gerçekleştireceği toplantıda, Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, KKTC ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşma kapsamında komisyon üyelerine brifing verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TbmmMeclisZeytin DalıAfrinSuriye
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