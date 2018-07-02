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Meclis'te kriz! 60 vekile oda yok

Milletvekili sayısının 550'den 600'a çıkması, grup kuran parti sayısının 5'e, temsil edilen parti sayısının ise 8'e yükselmesi sonrasında TBMM'de kapsamlı değişiklikler ve tadilatlara başlandı. Yapılan kurada 60 milletvekiline oda çıkmadı. Bu vekillere yeni hazırlanan odalar kurayla verilecek

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:40
Meclis'te kriz! 60 vekile oda yok

Milletvekili sayısı 600'e, siyasi parti grup sayısı beşe çıkan Mecliste, yeni dönem için hazırlık çalışmalarına başlandı. 27. Dönem Meclisinde seçilen milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ardından İYİ Parti'nin de grup kurması ve temsil edilen parti sayısının 8'e yükselmesi nedeniyle TBMM Ana Bina ile Yeni Halkla İlişkiler Binasında kapsamlı değişiklikler yapılacak.

Bu çerçevede, Yeni Halkla İlişkiler Binasında, bütün ihtisas komisyonlarının ortak kullanımında olan bazı toplantı salonları bölünerek, komisyon başkanlıklarına tahsis edilecek. Bazı ihtisas komisyon başkanlarının odaları, diğer milletvekili odalarıyla aynı hale getirilecek ve sayısı artan odalar diğer milletvekillerinin kullanımına sunulacak.

Yeni Halkla İlişkiler Binasında olan uluslararası komisyon başkanlıkları Ana Bina'ya taşınacak. Yeniden seçilen 267 milletvekili odalarını kullanmaya devam edecek
Yeni Halkla İlişkiler Binasında 470 milletvekili odası bulunuyor.

Yeni vekiller için kura çekimi

Geçen hafta TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda, 333 milletvekili için kura çekimi yapıldı. Milletvekilliği devam eden ancak odasını değiştirmek isteyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kuraya girerek odalarını değiştirdi.

Bakanlar, Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile ihtisas ve uluslararası komisyon başkanlarının katılmadığı kurada, 60 milletvekiline oda çıkmadı. Bu görevlere seçilecek milletvekillerinin belli olması ve yeni odaların hazırlanmasından sonra, bu ay sonu ya da Ağustos ayı içerisinde ikinci bir kura çekimi daha yapılacak.

BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici'ye 2. katta, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli'ye 4. katta oda çıktı.

HABER MERKEZİ
 

Son Güncelleme: 03.07.2018 03:08
Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliTbmmMeclis
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