Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.296
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1444
EURO
4.5487

MGK ve Bakanlar Kurulu 17 Ocak'ta toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 17 Ocak'ta saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

14 Ocak 2018 Pazar 14:53
7 Okunma
MGK ve Bakanlar Kurulu 17 Ocak'ta toplanacak

Ocak ayı olağan toplantısında, iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Erdoğan başkanlığında 8 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, olağanüstü halin (OHAL) bir defa daha uzatılacağını ifade etmişti.

Yılın ilk MGK toplantısında, 19 Ocak'ta sona erecek OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınacak. MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu da toplanacak.

Toplantıda, OHAL'in üç ay süreyle uzatılmasına karar verilecek. Daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak OHAL kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak.

Tezkerenin kabul edilmesiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 6. kez uzatılmış olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MGKBakanlar KuruluCumhurbaşkanıErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP'li Zana'nın vekilliği resmen düştü
HDP'li Zana'nın vekilliği resmen düştü
'Afrin'i başlarına yıkacağız'
'Afrin'i başlarına yıkacağız'
ABD'ye uyarı! Amerika istediğimiz desteği göstermiyor
ABD'ye uyarı! Amerika istediğimiz desteği göstermiyor
İttifakı konuşacaklar belli oldu
İttifakı konuşacaklar belli oldu
Bozdağ'dan şaşırtan tepki! 'AYM sınırı aştı'
Bozdağ'dan şaşırtan tepki! 'AYM sınırı aştı'
Türkiye'den ABD'ye misilleme
Türkiye'den ABD'ye misilleme
Cumhurbaşkan ve Başbakan'dan 'yargı' açıklaması!
Cumhurbaşkan ve Başbakan'dan 'yargı' açıklaması!
Yıldırım: ABD sözünü tutsun
Yıldırım: ABD sözünü tutsun
Bundan sonra patron millet
Bundan sonra patron millet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim