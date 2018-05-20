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MİT'ten Erdoğan'a Suikast iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da yaptığı açıklamada, Balkanlar ziyaretinde suikast iddiasına ilişkin, "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz" dedi

20 Mayıs 2018 Pazar 16:44
MİT'ten Erdoğan'a Suikast iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin Bosna Hersek'in refahı, birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır" dedi.
FETÖ ile mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız." Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde suikast iddiasına ilişkin, "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada eğer görüşmek, buluşmak istediği bir liderle görüşemezse, buluşamazsa benim için doğru bir şey olmaz. Biz kendileriyle burada buluşacağız. Planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz, 15 Temmuz'daki gibi." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. 

AA
 

Son Güncelleme: 20.05.2018 19:50
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanSuikastCumhurbaşkanı
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