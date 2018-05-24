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Muharrem İnce'den bölünme tepkisi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı ziyaretinde, dekanlık önünde toplanan halka ve öğrencilere seslendi

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:01
Muharrem İnce'den bölünme tepkisi

Cerrahpaşa'nın başlı başına bir tarih olduğunu dile getiren İnce, "Milleti böldüler, gönülleri böldüler. Şimdi üniversiteleri bölüyorlar. Biz milleti de gönülleri de üniversiteleri de birleştireceğiz. New York Üniversitesi'nde 300 bin öğrenci var. İstanbul Üniversitesi'nde 110 bin öğrenci var.

300 bin öğrencili New York Üniversitesi bölünmüyor. 110 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi bölünüyor. Hem Cerrahpaşa kaybediyor hem İstanbul Üniversitesi kaybediyor hem Türkiye kaybediyor. Hayatında bir gün dahi kampüste üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan birisi, kampüste kantinde oturmuş, ders çalışmış, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez" diye konuştu.

İnce, 24 Haziran'da Allah'ın izni ve milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğunda TBMM'ye gelecek olan ilk kanun teklifinin Cerrahpaşa'nın birleştirilmesi olacağını aktararak, kendi cumhurbaşkanlığında rektör atamalarının cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacağını söyledi.
HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:38
Anahtar Kelimeler:
Muharrem Ince
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