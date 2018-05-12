Muharrem İnce'den 'çılgın proje'

YENİ MESAJ/DENİZLİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ülkeye huzur getirme vaadinde bulunduğunu belirterek, "Benim projem huzur, memlekete huzur gelecek, barışacağız. Barışınca ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce adil paylaşıp, bölüşeceğiz" dedi.

Muharrem İnce, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'çılgın proje' olarak huzur vadettiklerini hatırlatarak, konuşmalarında polemiğe girmediğini, ekonominin nasıl kurtarılabileceğini anlattığını belirtti.

Çocukların iyi eğitildiği takdirde geleceğe umutla bakılacağını vurgulayan İnce, "Dünyada büyük değişimler yaşandı. İnsanoğlu kol ve hayvan gücünden bir anda suyun ve buharın gücüne ulaştı, endüstri 1.0 oldu. Sonra insanoğlu elektriği buldu, endüstri de 2.0 oldu. Sonra elektroniği ve dijitali keşfetti, 3.0 oldu. Şimdi endüstri 4.0 yani nesneler arası etkileşim. Akıllı fabrikalar... Dünya bunu konuşuyor" değerlendirmesini yaptı.

'Canlı yayını siz yapın'

Alanda toplananlardan cep telefonları ile canlı yayın yapmasını isteyen Muharrem İnce, "Kimin akıllı telefonu var? Türkiye'de ve dünyada bir ilk yapıyoruz. Bir hükümetin medyası var, bir de milletin medyası var. Biz milletin medyasıyla bu işi başaracağız. Şimdi hepiniz canlı yayına geçiyorsunuz" dedi.

İnce'nin bu sözleri üzerine mitinge katılanlar cep telefonlarını çıkararak internetten konuşmasını canlı yayınlamaya başladı.

Erdoğan'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ile ilgili sözlerine cevap vermeyeceğini söyledi: "Birileri meydanlarda tezek diyecek, pislik diyecek, çöplük diyecek, desin, hiç cevap vermeyeceğim. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Hiç cevap vermeyeceğim, ben size ekonomiyi anlatacağım."

Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmasında 1993 yılında Ümraniye'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak, "Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur" demişti.

10 bin akıllı gence yurtdışı bursu

CHP'nin cumhurbaşkanı İnce, "Benim projem huzur, memlekete huzur gelecek, barışacağız. Barışınca ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce adil paylaşıp, bölüşeceğiz. Eğer Türkiye bunu iyi okuyamazsa 100 yıl fakir kalır. İşte tam da bunları, endüstri 4.0 yapabilmemiz için, başarabilmemiz için bize enerji lazım. Enerjiyi de güneşten, rüzgârdan ve yenilenebilir enerji kaynaklarında bulacağız. İşte tam istediğimi belediye başkanımız yapmış. Benim istediğim bu zaten" diye konuştu.

Her yıl 10 bin akıllı çocuğu eğitim için yurt dışına göndereceklerinin sözünü veren İnce, "Onlara yol ve yön gösteren, aş, iş kapısı bulmaya çalışan birisi olacağım. Bunu yapacağız ve birlikte başaracağız. Bilgisayar mühendisi sayımızı 10 katına çıkartacağız. Akıllı cumhurbaşkanı da lazım akıllı telefon da" dedi.

Gözleri doldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Çobanlık yaptığım günlerde tek göz odada dört çocuk kırma masanın altında ders çalıştığım günleri hiç unutamıyorum" derken gözleri doldu.

Konuşmasını tamamlamasının ardından, bir el işi kursunu ziyaret eden Muharrem İnce'ye, el dokumasından cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi.