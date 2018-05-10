Önce Demirtaş'a sonra Erdoğan'a gitti

Mitinge katılmak üzere Edirne'ye giden İnce, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere cezaevine gitti. İnce'nin cezaevindeki ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında, gazetecilerin cezaevi tarafına geçişine güvenlik güçlerince izin verilmedi. Muharrem İnce, daha sonra dinlenmek için bir bağ evine geçti.

Burada gazetecilerin "Demirtaş'la görüşmeniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna İnce, "Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Demirtaş'la görüştüm, aday olan herkesle görüşmek isterim, başarılar diliyorum. “ dedi.

Erdoğan, İnce'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da hazır bulundu.

İnce, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik." dedi.

Elitaş ise açıklamasında, "Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, İnce'nin "Dertleştik" dediğini hatırlatması üzerine ise Elitaş, "Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş." karşılığını verdi.

YENİ MESAJ/AA