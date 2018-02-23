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'Özelleştirme talebi ABD'den geldi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ü ziyaretindeki açıklamasında, talebin bugün savaş halinde olduğumuz ABD'nin şirketlerinden geldiğini öne sürdü. Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök de kapitalizmin merkezi ABD'de bile bir tane özel şeker fabrikasının bulunmadığını söyledi.

23 Şubat 2018 Cuma 16:34
'Özelleştirme talebi ABD'den geldi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Perşembe günü Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi'nde Genel Başkan İsa Gök'ü ziyaretinde yaptığı açıklamada, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine dair, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Cumhuriyet değerlerini yok etmektir. Milli ve yerli olmayan taleplerle gerçekleştirilmektedir bu satış. Türkiye'de hiç kimse, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir talepte bulunmamıştır. Bu talep, bugün savaş halinde olduğumuz ABD'nin şirketlerinden gelmektedir. Afrin'de meydan okuyoruz. Meydan okuyacaksan gel, bu teklifi geri çek. Milli ve yerli olduğundan hiç kuşku duymadığımız şeker fabrikalarına dokunma" şeklinde konuştu.

ABD bile özelleştirmiyor

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök de kapitalizmin merkezi ABD'de bile bir tane özel şeker fabrikasının bulunmadığına, Avrupa Birliği'nde ise şeker konusunda çalışanların ve üreticilerin hakim olduğu bir yapının olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de şeker konusunun şahıslara ihalesinin yanlış olacağını ifade etti.

Şeker fabrikalarının, nişasta bazlı şekere karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Gök, nişasta bazlı şeker üreticilerinin yüzde 70'inden fazlasının yabancı şirketlere ait olduğunu ve bunun sağlığa etkilerini, Türkiye'nin gündeminde tutmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör de, hükümetin 14 şeker fabrikasının satışından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Özelleştirme durumunda yarın bu fabrikalarda  üretim gerektiği gibi olmayacak. Birçok pancar üreticisi üretim yapmayacak ve 'nişasta bazlı şeker' (NBŞ) üreten firmaların önünü açacak" dedi.

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CHPözelleştirmeşeker FabrikasıABDAkpartiIsa GökVeli Ağbaba
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