PKK/YPG’ye desteğe izin yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Resmi Konutu'nda Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Mesahil ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Mesahil'in ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında Cezayir'e yapacağı ziyaretin hazırlığı niteliğinde olacağını ve dolayısıyla görüşmelerde hangi anlaşmaları imzalayacaklarını gözden geçirdiklerini ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, ekonomik ilişkileri güçlendirmek, siyasi ilişki ve bağları derinleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Cezayirli mevkidaşına New York'taki görüşmelerinde Cezayir'deki FETÖ yapılanmasıyla ilgili bir liste verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bazı adımların atıldığını görmekten mutluluk duyuyorum. İstihbaratlarımız ve güvenlikle ilgili kurumlarımızın hem FETÖ hem de ortak düşmanımız terörle mücadelede daha sıkı iş birliği içinde olmaları gerektiği konusunda hemfikiriz, mutabık kaldık. İlgili kurumlarımızı bu konularda teşvik edeceğiz ki DEAŞ gibi, bölgedeki diğer terör örgütlerine yönelik, YPG/PKK gibi terör örgütlerine yönelik de iş birliğimizi daha güçlendirmemizde fayda var diye düşünüyorum."

Zeytin Dalı Harekatı, DEAŞ, YPG/PKK'ya karşı

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde Suriye'de devlet yanlısı grupların Afrin'e girdiği yönünde uluslararası medyada yer alan haberlere ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Nedense bu operasyon özellikle Batılı ülkelerin çok dikkatini çekti. Hatta Suriye'de koalisyon içinde bulunan ülkelerin daha da fazla dikkatini çekti" yanıtını verdi.

Zeytin Dalı Harekatının bölgedeki terör örgütlerine yönelik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "YPG/PKK terör örgütüne yönelik başlattığımız operasyon şimdi DEAŞ, YPG/PKK terör örgütlerine yönelik bir operasyona dönüştü. Çünkü burada her iki terör örgütünün iş birliği yaptığını ve Türk ordusuna karşı birlikte sözde mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz" dedi.

Suriye zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek

Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü konusunu Türkiye'nin katıldığı her toplantıda ve toplantıdan çıkan ortak deklarasyonlarda vurguladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Soçi Zirvesi'ni de bu sefer Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İlk defa Soçi'de olduğu için zirvelerin adı öyle kaldı, dönüşümlü olarak devam ettireceğiz bunu" dedi.

PYD/PKK'nın Suriye'nin topraklarını bölmek için bölgede bulunduğunu ve kendinden olmayan herkesi sürgüne gönderdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "PKK/YPG'ye karşı, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanıdır. Fakat PKK/YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere de fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoy halinde bir ilerleme oldu, gereken yapıldı. Burada ister milis olsun, ister adı ne olursa olsun fark etmez. Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez terör örgütlerine, PKK/YPG'ye destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız."